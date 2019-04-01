» » В РФ открылся центр выдачи паспортов жителям «ЛНР»

В РФ открылся центр выдачи паспортов жителям «ЛНР»

Сегодня, 11:33 citynews.net.ua | Напечатать

Центр выдачи российских паспортов жителям «Луганской народной республики» открылся в понедельник в Новошахтинске в Ростовской области, сообщает Интерфакс.

«Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц ЛНР. По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов», - сообщил представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

По его словам, получить российское гражданство жители «ЛНР» могут в упрощенном порядке, который предусматривает, что получатели паспортов минуют ряд стадий: в частности, соискателям не нужно получать разрешение на временное проживание и вид на жительство.

Центр может принять до 200 заявлений в день.

Представитель МВД РФ также сообщил, что во вторник будет открыт миграционный пункт, где будут оформляться паспорта для жителей «ДНР». Где именно будет находиться этот центр, он не уточнил.

Замначальника управления миграционной службы ЛНР Руслан Найда пояснил, что жителям «ЛНР» не нужно выезжать в Россию для подачи документов, они подают их на территории «республики», а уполномоченное лицо отвозит их в Новошахтинск.

«Заявитель лично должен будет приехать за паспортом, когда мы от наших российских коллег получим информацию о принятом положительном решении в отношении конкретного человека», - сказал Найда.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:07

На Донбассе обстреляли два беспилотника ОБСЕ из стрелкового оружия

Сегодня, 16:28

Украина выражает решительный протест России из-за паспортов для жителей ОРДЛО

Сегодня, 14:17

ЦИК официально объявила о победе Зеленского на выборах президента

Сегодня, 14:05

Песков: Паспорта жителям Донбасса выдадут, чтобы у них были действительные документы

Сегодня, 11:44

Боевики за сутки совершили 8 обстрелов

Сегодня, 11:33

В РФ открылся центр выдачи паспортов жителям «ЛНР»

Сегодня, 09:50

В РФ разбился автобус с украинцами

Вчера, 18:20

Боевики за день 6 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Вчера, 16:55

На Донбассе за неделю разминировали более 73 га территории

Вчера, 15:51

В РФ открыли центр для выдачи паспортов жителям "ЛНР"

Вчера, 13:57

РФ разрешила транзит подсанкционных украинских товаров в Азию

Вчера, 12:29

Более 6,3 млн украинцев приняли участие в праздновании Пасхи

Новости Украины:

Сегодня, 17:08

Число политзаключенных в России превысило 230 человек

Сегодня, 16:31

Порошенко заявил, что подпишет "языковой закон"

Сегодня, 14:06

Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму

Сегодня, 12:43

В Крыму задержали крымского татарина после обыска

Сегодня, 11:34

В Полтавской области от взрыва гранаты пострадала женщина

Сегодня, 09:44

На Ривненской АЭС произошел пожар

Вчера, 18:50

Гражданин Грузии выдавил стекло и выпрыгнул из поезда, пытаясь скрыться от украинских пограничников

Вчера, 16:57

В Одессе задержали торговцев людьми

Вчера, 16:00

Путин надеется договориться с Зеленским об общем гражданстве

Вчера, 13:55

В Норвегии обнаружили кита с камерой и надписью «оборудование Санкт-Петербурга» (видео)

Вчера, 12:29

Более 6,3 млн украинцев приняли участие в праздновании Пасхи

Вчера, 11:57

В Харькове в автомобиль бросили гранату

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 