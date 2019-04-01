В РФ разбился автобус с украинцами

Пострадавшие в результате столкновения рейсового автобуса Yutong и грузового автомобиля КамАЗ в Кромском районе Орловской области РФ – граждане Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Орловской области.

«Автобус рейсовый, ехал из Киева. Все пострадавшие – граждане Украины», - рассказал собеседник агентства.

Глава Кромского района Иван Митин в свою очередь сообщил, что получившие незначительные травмы пассажиры автобуса размещены в гостинице «Грин» в Орле. «Мы подняли водителей школьных автобусов и на школьных автобусах отправили людей в Орел. Все, кто получил незначительные травмы, временно размещены в гостинице «Грин», - сказал он.

ДТП произошло на трассе М-2 «Крым» в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21. В региональном УМВД уточнили, что транспортные средства двигались в попутном направлении. После столкновения автобус опрокинулся в кювет.