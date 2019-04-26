В Российской Федерации открыли первый центр для выдачи российских паспортов жителям так называемой "Луганской народной республики".

Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщил представитель российского МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов, первый центр для выдачи российских паспортов жителям "ЛНР" открыли в Ростовской области.

"Центр открылся в тестовом режиме", - заявил он.

Отмечается, что сейчас центр принимает документы на получение российских паспортов от представителей "ЛНР".