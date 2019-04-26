РФ разрешила транзит подсанкционных украинских товаров в Азию

Правительство РФ прорабатывает поправки в законодательство, касающееся транзита подсанкционных украинских товаров через Россию на территорию других стран.

Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, сообщает ТАСС.

«По итогам рассмотрения обращений казахстанской и киргизской сторон разрешены транзитные перевозки из Украины приоритетного для партнеров перечня промышленных товаров», - сказал он.

«Указ действует до 1 июля 2019 года. В правительстве РФ прорабатывается вопрос внесения изменений в другие действующие законодательные нормы, касающиеся ввоза в Россию и транзита грузов с территории Украины в Казахстан и Киргизию при соблюдении правил навигационного пломбирования и учета», - добавил Приходько.