В Рубежном задержали вора-рецидивиста. Ранен полицейский

Сотрудники Управления уголовного розыска по подозрению в совершении серии краж «на горячем» задержали 48-летнего неоднократно судимого жителя Рубежного, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В тот момент, когда подозреваемый выходил из ограбленной квартиры, оперативник и задержал его. При попытке убежать злоумышленник ударил полицейского ножом в живот. Однако, полицейский удерживал преступника до приезда своих коллег и сотрудников следственно-оперативной группы.

Вором оказался 48-летний неоднократно судимый житель Рубежного, который подозревается в серии краж имущества (8-10 краж) из квартир жителей городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сотрудник полиции с проникающим ножевым ранением брюшной полости госпитализирован в больницу, где ему оказана экстренная медицинская помощь, и прооперирован. Жизни и здоровью полицейского ничего не угрожает.