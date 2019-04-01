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Боевики ускоренными темпами проводят ротацию

Сегодня, 17:23 citynews.net.ua | Напечатать

На неподконтрольной украинским властям территории (НКТ) Донецкой и Луганской областей командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) ускорило проведение ротации передовых подразделений и пытается завершить ее до начала майских праздников. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российское оккупационное командование ускорило проведение очередной ротации передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации и сократило сроки приема-передачи боевых позиций», – говорится в сообщении.

В связи с этим, подразделения, которые должны до начала майских праздников этого года смениться с боевых позиций, в авральном порядке устраняют недостатки инженерного оборудования. В частности, минируются участки территории, на которых в соответствии с предоставленными ложными отчетами уже установлены минно-взрывные заграждения.

«Кроме того, для упрощения процесса принятия минометов и артиллерийских систем, прибывшие по ротации российские военнослужащие проверяют их исправность стрельбой по позициям Объединенных сил с последующим предоставлением командованию оккупационных войск ложных докладов и принятием мер по сокрытию фактов открытия огня», – отмечается в сообщении Минобороны.


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