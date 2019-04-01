В Лисичанске сгорел частный жилой дом

25 апреля в 16:58 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по ул. Волгоградская в Лисичанске.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Луганской области.

Так, на момент прибытия спасателей 9-й ГПСЧ частный жилой дом был охвачен огнем полностью и существовала угроза расположенным рядом сооружениям и жилому дому.

"Для ликвидации и подвоза воды были привлечены дополнительные силы и техника. Пожар на площади 150 кв. м локализован в 17:46 и ликвидирован в 23:35. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. К ликвидации привлекались 16 пожарных и 3 единицы техники. Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты", - говорится в сообщении.