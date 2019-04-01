Украина готова помочь работникам шахты «ЛНР», на которой произошел взрыв

Кабинет-министров Украины сегодня проведет совещание, на котором будут утверждены мероприятия по помощи семьям горнякам шахты "Схидкарбон" под Луганском, в которой произошел взрыв 25 апреля.

Об этом заявил заместитель министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука, пишут Новости Донбасса.

"Мы полностью разделяем вашу позицию относительно поддержки граждан Украины, которые оказались в сложны условиях - тем более, на оккупированной территории", - сказал он во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он уточнил, что среди таких мероприятий будет поддержка детей погибших шахтеров и выплата компенсаций. Так Тука отреагировал на предложение депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

"Мы можем пригласить семьи погибших в Украину, обеспечить им помощь, летний отдых детям и так далее", - сказал Гончаренко.