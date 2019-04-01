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В "ЛНР" произошел взрыв на шахте, есть погибшие

Сегодня, 10:46 citynews.net.ua | Напечатать

На оккупированной территории Луганской области 25 апреля произошел взрыв на шахте "Схидкарбон" в населенном пункте Юрьевка.

Об этом сообщает "Громадське".

По предварительным данным, утром произошел взрыв метана, вследствие чего погибли по меньшей мере 4 человека.

Такую информацию подтвердил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, авария произошла около 11 утра 25 апреля.

При этом взрывы на шахте по состоянию на 23 час продолжаются - выделяется газ метан с вырубок.

Он также добавил, что ближайший отряд горноспасательной службы находится на территории, подконтрольной правительству Украины, в Лисичанске. Впрочем, "власть" "ЛНР" решила обратиться к спасателям в России - из Ростовской области, что более чем за 200 километров.


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