Порошенко: раздача паспортов на Донбассе противоречит мирному процессу

Действующий президент Украины Петр Порошенко уверен, что выдача российских паспортов жителям оккупированного Донбасса противоречит мирному процессу.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

В частности, Порошенко поприветствовал поддержку Украины на заседании Совбеза ООН. Он также выразил благодарность США, Германии, Франции и другим странам ЕС за четкую позицию и однозначную оценку о незаконности решения РФ по выдаче паспортов.

"Это решение не является гуманитарным, как выкручивается российская пропаганда, ведь сама Москва и создает нечеловеческие условия для жизни наших граждан под оккупацией. Решение о паспортизации не имеет ничего общего с мирным процессом! Оно противоречит минским договоренностям - и по букве, и по духу! Оно направлено на легализацию присутствия российских войск на оккупированной части нашего государства", - заявил Порошенко.

Он также призвал мировое сообщество усилить секторальные и экономические санкции против России, а также развернуть миротворческую миссию на оккупированном Донбассе.