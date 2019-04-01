Порошенко: раздача паспортов на Донбассе противоречит мирному процессу

Порошенко: раздача паспортов на Донбассе противоречит мирному процессуСегодня, 10:42
Действующий президент Украины Петр Порошенко уверен, что выдача российских паспортов жителям оккупированного Донбасса противоречит мирному процессу.
Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.
В частности, Порошенко поприветствовал поддержку Украины на заседании Совбеза ООН. Он также выразил благодарность США, Германии, Франции и другим странам ЕС за четкую позицию и однозначную оценку о незаконности решения РФ по выдаче паспортов.
"Это решение не является гуманитарным, как выкручивается российская пропаганда, ведь сама Москва и создает нечеловеческие условия для жизни наших граждан под оккупацией. Решение о паспортизации не имеет ничего общего с мирным процессом! Оно противоречит минским договоренностям - и по букве, и по духу! Оно направлено на легализацию присутствия российских войск на оккупированной части нашего государства", - заявил Порошенко.
Он также призвал мировое сообщество усилить секторальные и экономические санкции против России, а также развернуть миротворческую миссию на оккупированном Донбассе.