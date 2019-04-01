Литва призвала не признавать незаконно выданные жителям ОРДЛО паспорта РФ

Министерство иностранных дел Литвы строго осуждает указ президента РФ Владимира Путина, которым упрощается порядок предоставления российского гражданства гражданам Украины, проживающим в ОРДЛО.

Об этом говорится в заявлении МИД страны.

В частности, Литва считает такое решение незаконным вмешательством во внутренние дела Украины, грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Литва призывает международное сообщество строго осудить данные неоправданные действия России, призывает не признавать незаконно выданные РФ документы и неуклонно усиливать санкции в отношении России за продолжительные нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.