Литва призвала не признавать незаконно выданные жителям ОРДЛО паспорта РФ

Литва призвала не признавать незаконно выданные жителям ОРДЛО паспорта РФСегодня, 17:52
Министерство иностранных дел Литвы строго осуждает указ президента РФ Владимира Путина, которым упрощается порядок предоставления российского гражданства гражданам Украины, проживающим в ОРДЛО.
Об этом говорится в заявлении МИД страны.
В частности, Литва считает такое решение незаконным вмешательством во внутренние дела Украины, грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Литва призывает международное сообщество строго осудить данные неоправданные действия России, призывает не признавать незаконно выданные РФ документы и неуклонно усиливать санкции в отношении России за продолжительные нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.