Антимонопольный комитет разрешил Ахметову купить еще два облэнерго

Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании Рината Ахметова "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение акций ЧАО "Киевоблэнерго" и АО "Одессаоблэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, суть концентрации состоит в приобретении группой ДТЭК еще двух электрораспределительных компаний.

Комитет пришел к выводу, что данная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции.

В то же время, учитывая потенциальные риски, АМКУ обусловил предоставление разрешения обязательствам, в частности, не допускать перекрестного субсидирования (перекладывания расходов группы ДТЭК по производству и поставке электроэнергии "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго"), не предоставлять необоснованных преимуществ компаниям ДТЭК и другими условиями.