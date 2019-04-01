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В Украине дроны хотят оснастить парашютами

Сегодня, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине дроны хотят оснастить парашютамиВ Украине дроны будут оснащаться парашютами для повышения их безопасности.

Об этом сообщил основатель компании Drone.UA Валерий Яковенко.

"В компании сейчас работают над тем, чтобы каждый дрон можно было обезопасить парашютами. Это следствие европейских трендов, где профессиональные работы должны осуществляться по регламенту безопасности. Парашют - обязательное условие для работы дрона", - отметил он.

Оснащать дроны парашютами Drone.UA будут помогать два зарубежных партнеры - компании Parazero и M.A.R.S.

На дронах будут установлены различные исследовательские модули на сумму в 30 000 евро. С их помощью Drone.UA не только планирует повысить безопасность устройств, но и защитить подвесное оборудование дронов.

Пока что парашюты устанавливаются только по запросу клиентов. Обязательное оснащение дронов парашютами сейчас не имеет законодательной базы в Украине.


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