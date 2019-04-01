Первый россиянин оштрафован за неуважение к Путину

В России впервые оштрафовали человека за нарушение закона о неуважении к власти, сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Жителю города Малая Вишера Новгородской области Юрию Картижеву назначили штраф 30 тыс. рублей (более 12 тыс. гривен), передает Радио Свобода.

По словам адвоката, сотрудники полиции зафиксировали, что 31 марта Картижев разместил на своей странице в соцсети оскорбительную запись в адрес президента России Владимира Путина.

«Его привлекли по так называемой статье о «неуважении к власти», вступившей в силу 29 марта. Она предусматривает штраф от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан», - написал адвокат.

С конца марта в России действует закон об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете.