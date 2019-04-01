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МВД РФ: Жители ОРДЛО смогут получать российские паспорта без отказа от украинских

Сегодня, 11:59 citynews.net.ua | Напечатать

Граждане «ДНР» и «ЛНР» смогут обратиться за получением российского гражданства в Ростовской области, сообщает МВД РФ.

«Планируется, что прием заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию», - говорится в сообщении.

Предположительный срок рассмотрения заявления – до трех месяцев.

«Данная категория лиц также сможет получить при желании документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (загранпаспорт)»,- сообщили в ведомстве.

Граждане Украины, проживающие на территориях «ДНР» и «ЛНР», вправе запросить российское гражданство без отказа от украинского при его наличии.

«Таким образом, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства», - пояснили в МВД.


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