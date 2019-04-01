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Боевики 14 раз нарушили режим тишины, из них восемь раз с запрещенного вооружения

Сегодня, 09:25 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе за прошедшую среду, 24 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий операции Объединенных сил получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник восемь раз применил оружие, запрещенное минскими соглашениями - артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм. А также - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Боевики обстреляли украинские позиции у населенных пунктов Николаевка, Авдеевка, Верхнеторецкое, Водяное, Марьинка, Новозвановка, Троицкое, Попасная, Шумы, Луганское.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 24 апреля двух оккупантов было уничтожено, еще трое ранены", - отметили в ООС.

С начала суток четверг, 25 апреля, противник трижды обстрелял позиции ООС вблизи н.п. Гнутово и Лебединское. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Потери оккупантов уточняются.


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