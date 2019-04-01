В Луганской области собрались закрасить все надписи с рекламой наркотиков

Патрульные полицейские завтра присоединятся к масштабной акции по полной ликвидации рекламы наркотиков в городах Луганской области, передает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Так, сегодня в Главном управлении Национальной полиции состоялось совещание представителей силовых структур области, руководства городов и общественности из-за проблемы распространения наркотических веществ через мессенджеры и интернет.

Патрульной полицией разработана интерактивная аналитическая карта мест скопления надписей, согласно которой уже завтра на борьбу с наркорекламой выйдут все силовые структуры области и общественные активисты.

Каждый желающий может присоединиться к борьбе. Для этого нужно просто закрасить надпись возле своего дома или подъезда.