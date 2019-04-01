ЦИК подсчитала 100% протоколов: Зеленский — 73,22%, Порошенко — 24,45%

Во втором туре выборов президента Украины за кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, тогда как действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% электронных протоколов.

Явка избирателей во время повторного голосования на выборах президента Украины 21 апреля, включая заграничный избирательный округ, составила 61,37%. На момент окончания голосования избирательные бюллетени получили 18 миллионов 409 тысяч 313 человек, тогда как в списки избирателей на это же время были внесены 29 миллионов 645 тысяч 358 граждан Украины.

За Зеленского проголосовали 13 миллионов 541 тысяча 530 избирателей, за Порошенко — 4 миллиона 522 тысячи 320 граждан.

Недействительными признаны 2,31% избирательных бюллетеней.