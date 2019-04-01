В Украине увеличилось количество переселенцев

Количество переселенцев из Крыма и Донбасса растет и составляет 1 млн 376 тысяч 517 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики Украины.

«По состоянию на 22 апреля 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, учтено 1 млн 376 тыс. 517 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым», - говорится в сообщении.

Еще неделю назад, по состоянию на 15 апреля, количество зарегистрированных внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса составляло 1 млн 374 тысяч 806 человек.