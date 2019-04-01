ГБР: Экс-председатель госслужбы по ветеранам АТО способствовал хищению 22 млн гривен

Бывшему председателю Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО объявили о подозрении в служебной халатности, которая привела к хищению в размере 22 миллионов гривен (ч. 2 ст. 367 УК).

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В 2015 году Госслужба по делам ветеранов заключила договор о финансировании мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников боев на Донбассе.

По данным следствия, руководители фирм, с которыми был заключен контракт, указали недостоверные данные относительно количества участников АТО, которым якобы были предоставлены услуги по психологической реабилитации, а также по объему таких услуг.

Отмечается, что экс-председатель Госслужбы по делам ветеранов не провел надлежащую проверку сведений в актах приема-передачи оказанных услуг, и утвердил их.

В результате халатности чиновник «фактически способствовал возможности присвоения бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, выделенных для реализации бюджетной программы по реабилитации военных», заявляют в ГБР.

Должность подозреваемого относится к должностям гос службы категории А, то есть высшему корпусу госслужбы.

Сейчас по месту проживания подозреваемых проводятся обыски.

Решается вопрос об избрании экс-чиновнику меры пресечения.