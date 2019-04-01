Сообщение о том, что на детской площадке во дворе жилых многоэтажек в Лисичанске маленькая девочка застряла в металлической конструкции качели, поступило 22 апреля в 15:47 в Службу спасения «101».

Об этом пишет пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части освободили ножку ребенка из конструкции. В дальнейшей медицинской помощи ребенок не нуждался.