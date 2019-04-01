За два года на Донбассе из-за мин погибли более 50 гражданских

За два года на Донбассе погибли более 56 гражданских лиц, а 158 получили ранения в результате срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан.

Он также напомнил, что два года назад в неподконтрольном правительству районе вблизи Пришиба Луганской области погиб фельдшер СММ Джозефу Стоун, когда бронированный автомобиль Миссии пострадал от взрыва, вызванного, вероятнее всего, срабатыванием противотанковой миной.

Апакан призвал стороны прекратить закладывать новые мины и разминировать уже опасные территории.