ЦИК приняла протоколы уже с 40 округов

По состоянию на 11.30 23 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 40 территориальных избирательных округов, сообщили в пресс-службе ЦИК.

Отмечается, что для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 29 территориальных избирательных округов: № 13, 14 (Винницкая область), № 30, 35, (Днепропетровская область), № 45, 47, 48, 49, 52 ( Донецкая область), № 71, 72 (Закарпатская область), № 78, 79 (Запорожская область), № 83 (Ивано-Франковская область), № 112 (Луганская область), № 117 (Львовская область), № 130 (Николаевская область ), № 134, 143 (Одесская область), № 149 (Полтавская область), № 152 (Ривненская область), № 157 (Сумская область), № 164 (Тернопольская область), № 203 (Черновицкая область), № 210 (Черниговская область), № 211, 215, 216, 218 (Киев).

Всего в Украине 199 округов и один заграничный.