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Боевики усилили обстрелы на Донбассе

Сегодня, 09:13 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне операции Объединенных сил погиб один военный, еще трое ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что накануне боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Обстрелы зафиксированы в районе Марьинки, Гнутово, Павлополя, Авдеевки, Опытного, Новоалександровки, Попасной и Катериновки.  

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое получили ранения… По данным разведки, 22 апреля трех оккупантов уничтожили, еще семь - ранены", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские бойцы с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили боевую машину пехоты противника. С утра 23 апреля боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе Гнутово, потерь нет.


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