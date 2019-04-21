Боевики усилили обстрелы на Донбассе

Боевики усилили обстрелы на ДонбассеСегодня, 09:13
В зоне операции Объединенных сил погиб один военный, еще трое ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Сообщается, что накануне боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Обстрелы зафиксированы в районе Марьинки, Гнутово, Павлополя, Авдеевки, Опытного, Новоалександровки, Попасной и Катериновки.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое получили ранения… По данным разведки, 22 апреля трех оккупантов уничтожили, еще семь - ранены", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские бойцы с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили боевую машину пехоты противника. С утра 23 апреля боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе Гнутово, потерь нет.