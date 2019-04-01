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На Донбассе погиб военный 1998 года рождения

Сегодня, 15:45 citynews.net.ua | Напечатать

С начала текущих суток по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска осуществили уже 9 провокационных обстрелов оборонительных позиций ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны.

Ночью враг трижды вел обстрелы защитников Новоалександровки. Здесь оккупанты применяли гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Также военные после 01:00 зафиксировали разрывы 5 вражеских мин 82-го калибра.

С 01:30 оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Попасной. Эти же виды оружия враг применил с 06:45 по защитникам Катериновки.

В 07:10 вблизи Катериновки зафиксировано ведение огня вражеского снайпера.

С 07:20 до 08:10 российско-оккупационные войска дважды применяли гранатометы и другое пехотное вооружение по защитникам Золотого-4.

С 08:15 противник начал обстрел из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим защитникам Павлополя. Враждебная вооруженная провокация продолжалась здесь почти до 09:00.

По имеющейся информации, ночью, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск погиб один украинский военный 1998 года рождения. 


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