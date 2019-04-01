Украине передали 60 заключенных украинцев из ОРДЛО

В городе Счастье Украине передали 60 украинцев, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Она сообщила, что в общем удалось за период с декабря 2018 года по апрель 2019 переместить из оккупированной части Луганской области 195 граждан Украины. Из них уже 34 человека освобождены.