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Украине передали 60 заключенных украинцев из ОРДЛО

Сегодня, 14:17 citynews.net.ua | Напечатать

В городе Счастье Украине передали 60 украинцев, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Украине передали 60 заключенных украинцев из ОРДЛО

Она сообщила, что в общем удалось за период с декабря 2018 года по апрель 2019 переместить из оккупированной части Луганской области 195 граждан Украины. Из них уже 34 человека освобождены.


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