Появились первые результаты экзит-полов во втором туре выборов 2019 по состоянию на 18:00. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным Национального экзит-пола, на выборах президента лидирует Владимир Зеленский с 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.

Кроме того, известно, как распределились голоса за кандидатов по регионам. В целом по стране большинство проголосовало за Зеленского - запад 57,0%, центр 73,0%, юг 85,4%, восток 87,7%. За Порошенко соответственно проголосовали 41,3%, 28,0%, 13,4% и 11,2%.

Национальный экзит-пол проводят фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова.