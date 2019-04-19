За день на Донбассе ранен украинский военный

С начала суток 21 апреля боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщается в Facebook Операции объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Катериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражескую провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.