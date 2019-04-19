В Станично-Луганском районе зафиксировали вброс бюллетеней

По данным ситуационного центра по состоянию на 17.00 полицией Луганщины зарегистрировано 29 сообщений о возможных нарушениях во время выборов.

Так, в г. Лисичанске человек находится на избирательном участке, но не может проголосовать, поскольку ему говорят, что у него две прописки и он отсутствует в списках избирателей.

Представительница Гражданской сети «Опора» сообщила о том, что она обнаружила на земле возле дома по улице Строителей в г.Северодонецке агитационные листовки одного из кандидатов в Президенты Украины.

В Лисичанске местные жители сообщают, что в подъездах домов они находят агитационные листовки в поддержку одного из кандидатов на пост Президента Украины.

В Кременском районе поступило сообщение от председателя избирательного участка о том, что ей поступило смс-сообщение с угрозами.

В Попаснянском районе избиратель сообщил, что ему не дают возможности проголосовать потому, что у него нет паспорта.

Несколько минут спустя от наблюдателя поступило сообщение о нарушениях избирательного законодательства на УИК в Станично-Луганском районе - подбросили бюллетени. Следственно-оперативная группа с ответственным от руководства выехала на избирательный участок.