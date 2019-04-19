В Новоайдаре «пошутили» о том, что неизвестный угрожал ножом председателю УИК

Несколько минут спустя в Новоайдарский отдел полиции позвонили и сообщили о том, что на одном из избирательных участков неизвестный совершил в отношении председателя УИК неправомерные действия, а именно в туалете якобы угрожая ножом, человек сказал, что все равно на выборах победит один из кандидатов.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Полиция немедленно отреагировала на это сообщение, но выяснилось, что информация не соответствует действительности.

Председатель УИК спокойно выполняет свои обязанности на участке и никаких инцидентов с ней не случалось.