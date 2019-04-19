Фото в Инстаграм и урна на улице: Полицией Луганщины зарегистрировано 15 сообщений о возможных нарушениях во время выборов

По данным ситуационного центра, по состоянию на 13.00 полицией Луганщины зарегистрировано 15 сообщений о возможных нарушениях во время выборов:

Северодонецк-4

Лисичанск-3

Рубежное-2

Белокуракино-2

Кременная, Сватово, Троицк, Станица Луганская - по 1

Так, по информации пресс-службы областной полиции, житель Северодонецка сообщил, что по проспекту Гвардейскому мужчина и женщина несут урну для голосования. По результатам проверки установлено, что члены УИК шли по адресам граждан, которые вследствие болезни изъявили желание голосовать на дому.

В сети интернет представители ОО «Национальные дружины» обнародовали информацию о том, что на двух УИК не хватает бюллетеней для голосования. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Северодонецкого отдела полиции.

В Кременском районе местный житель сделал снимок своего избирательного бюллетеня и выложил его на своей странице в социальной сети «instagram». Сотрудники полиции по результатам проверки составили на мужчину административный протокол по статье 212-10 КУоАП «Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации».

Жительница г. Рубежное сообщила о том, что она следит за больным человеком, но до сих пор к ней не пришли члены УИК для того, чтобы человек мог проголосовать.

По состоянию на 12.00 проголосовало 123 508 избирателей - 23% от общего числа избирателей.