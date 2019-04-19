По состоянию на 11:00 в Украине проголосовали 18% избирателей Сегодня, 12:26 citynews.net.ua | Напечатать По данным ЦИК, по состоянию на 11:00 в Украине проголосовали 18% избирателей. В Луганской области проголосовали 22,74% избирателей. Другие новости по теме: Явка избирателей по состоянию на 15 часов в Луганской области составляет 43 ...В Луганской области проголосовали 27,07% избирателей. Это один из самых низ ...На Луганщине уже проголосовали 23,16% избирателейПо состоянию на 13:50 в Луганской области проголосовали 15,68% избирателейВ 107 округе на Луганщине уже проголосовали 12,16% избирателей, в 112 округ ...