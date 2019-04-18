Боевики на Донбассе стягивают тяжелое вооружение к передовой

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщила, что вооруженные формирования РФ продолжают концентрировать тяжелое вооружение с нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вооружения на неподконтрольных территориях неподалеку от линии соприкосновения.

В отчете указано, что 12 апреля БПЛА зафиксировал 2 миномета 2Б14 "Поднос" калибра 82 мм неподалеку от поселка Широкая Балка. Также 13 апреля было зафиксировано 2 танка Т-72, которые находились в жилом районе поселка Сосновское.

Вблизи территории бывшего аэропорта "Луганск" миссией ОБСЕ было зафиксировано 7 РСЗО БМ-21 "Град", 7 самоходных гаубиц 2С1 и 5 гаубиц 2А65 "Мста-Б" и 5 Д-30 "Лягушка", а также на территории бывшего аэропорта 7 танков Т-72 и 6 зенитных ракетных комплексов 9К35.

"Вместе с тем, представители Миссии ОБСЕ сообщили, что незаконные вооруженные формирования Российской Федерации создают постоянные ограничения свободы передвижения и запрету доступа наблюдательного мониторинговой миссии на неподконтрольных правительству Украины территориях", - сообщили в пресс-центре ООС.