Онлайн трансляция дебатов Зеленского и Порошенко Сегодня, 19:26 citynews.net.ua | Напечатать Сегодня на НСК Олимпийский в Киеве проходят дебаты кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Прямая трансляция от Радио Свобода: Другие новости по теме: Дебаты Порошенко и Зеленского покажут более 20 зарубежных каналовПорошенко назначил Зеленскому новую дату дебатовШтаб Зеленского предложил провести дебаты с Порошенко по телемостуПорошенко ждет Зеленского на дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14 ...«Олимпийский» получил от Порошенко и Зеленского запросы на проведение дебат ...