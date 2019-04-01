Боевики за день четыре раза применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями

На Донбассе с начала суток, 19 апреля, боевики семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединённых сил.

Сообщается, что с начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня, в том числе четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Вооруженные формирования РФ также вели огонь по позициям наших подразделений из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции наших подразделений возле населенных пунктов Павлополь, Водяное, Пищевик, Верхнеторецк, Новоселовка вторая, Опытное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-4.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.