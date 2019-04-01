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"Пасхальное перемирие" обсудят в Минске 24 апреля

Сегодня, 13:04 citynews.net.ua | Напечатать

Обсуждение прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой продолжится во время заседания Трехсторонней контактной группы 24 апреля.

Об этом говорится в заявлении для прессы спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Мартина Сайдика, распространенном по итогам встречи ТКГ в формате видеоконференции 18 апреля, сообщает Укринформ.

"К сожалению, на этом этапе не удалось достичь консенсуса (об объявлении "пасхального перемирия" - ред.). Стороны только согласились продолжить свои дискуссии во время следующего, очередного заседания ТКГ в Минске 24 апреля", - говорится в заявлении.

По словам Сайдика, во время заседания ТКГ и ее рабочей группы по безопасности в формате видеоконференции обсудили "ряд предложений с целью согласования совместного заявления ТКГ с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которая подтверждает приверженность сторон к режиму прекращения огня по случаю Пасхальных праздников".


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