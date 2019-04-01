Во Франции сохраняется угроза обрушения частей Нотр-Дама

После пожара в Нотр-Дам де Пари сохраняется угроза обрушения трех элементов собора. Об этом заявил министр культуры Франции Франк Риестер, передает Le Figaro.

По словам Риестера, в соборе Нотр-Дам де Пари обнаружены три уязвимые точки. Первая из них расположена в северном трансепте собора - треугольный элемент длиной около 15 метров, который пересекает фасад, больше не поддерживается балками крыши. Предполагается, что в случае падения такой элемент может разрушить большую часть северного фасада.

Также опасения вызывает западный фронтон между двумя колокольнями, так как в результате пожара обрушились перекрытия, на которые он опирался. Третьим проблемным элементом является угол южной колокольни, который деформировался в результате нагрева.