ТКГ не удалось договориться о пасхальном перемирии

Переговоры Трехсторонней контактной группы относительно пасхального перемирия не дали результатов, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«6 часов продолжалась скайп-конференция ТКГ и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу пасхального перемирия. Переговоры завершились безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе», - написала она в Facebook.

Геращенко отметила, что на скайп-конференции так и не появился представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, российскую сторону представлял дипломат Кульмугамедов.

«РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о «гражданской войне, внутреннем конфликте» и необходимости «прямого диалога» с ОРДЛО. РФ не меняет своей тактики и избирательные гонки в Украине и их возможные последствия не делают ее покладистой», - заявила первый вице-спикер.

Пасхальное перемирие должно было вступить в силу 19 апреля в полдень.