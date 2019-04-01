Боевики 10 раз нарушили перемирие

На Донбассе за прошедшие сутки, 18 апреля, несмотря на объявленное в одностороннем порядке перемирие, боевики обстреляли 10 раз позиции украинсьих военных. Вследствие обстрелов ранен военнослужащий операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник дважды применил запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм и вооружения танка.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в ООС.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции украинских подразделений в районе населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Пески и Талаковка.