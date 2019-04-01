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ГПУ сообщила о подозрении участнику НВФ «ЛНР»

Сегодня, 17:16 citynews.net.ua | Напечатать

ГПУ сообщила о подозрении участнику НВФ «ЛНР»Генеральной прокуратурой Украины «заочно» сообщено о подозрении «руководителю разведывательного подразделения» незаконного вооруженного формирования «ЛНР» за совершение преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба ГПУ.

«18.04.2019 года "заочно" объявлено подозрение гражданину Украины, уроженцу Луганской области, который выполнял функции руководителя разведывательного подразделения управления артиллерии в составе так называемого "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова 2-го армейского корпуса народной милиции", входящий в состав незаконного вооруженного формирования в структуре террористической организации "ЛНР"», – сказано в сообщении.

По информации прокуратуры участнику НВФ инкриминируется совершение особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

«В ходе досудебного расследования установлено, что указанным лицом по предварительному сговору с руководителями террористической организации "ЛНР", представителями власти и Вооруженных сил Российской Федерации в январе-августе в 2015 года было организовано предоставление координат и указаний членам незаконного вооруженного формирования для проведения артиллерийских обстрелов по территории города Попасная и Попаснянского района Луганской области с применением тяжелого артиллерийского вооружения и боеприпасов, что привело к гибели людей, повреждениям и разрушениям жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры», – заявили в прокуратуре.

Отмечается, что в результате преступных действий погибли 20 мирных жителей, получили травмы различной степени тяжести 21 человек, были повреждены и разрушены 62 жилых дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Согласно санкции статьи, за совершение инкриминируемых преступлений злоумышленнику может грозить максимальный срок наказания в виде пожизненного заключения.

ГПУ сообщила о подозрении участнику НВФ «ЛНР»


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