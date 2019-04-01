В Северодонецке полиция задержала водителя с поддельными документами

По данным пресс-службы Патрульной полиции Луганской области, сотрудниками правоохранительных органов обнаружен водитель, с вероятно поддельными документами.

Прошлой ночью в Северодонецке за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль "Opel Vectra" под управлением 29-летнего мужчины. Во время проверки личности выяснилось, что водитель лишен права управления автомобилем за езду в нетрезвом состоянии, однако полицейским он предъявил удостоверение водителя. Документ, предоставленный гражданином для проверки имел признаки подделки и по базе данных МВД зарегистрирован на совершенно другого человека. В дальнейшем происхождения документа человек объяснять следователям