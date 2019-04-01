В Молдове задержали подозреваемого в участии в боях на стороне «ЛДНР»

Вечером 17 апреля в Международном аэропорту Кишинева местная прокуратура задержала мужчину, которого подозревают в участии в военном конфликте на востоке Украины на стороне группировок «Л-ДНР». Об этом сообщает УНН.

Задержанному 33 года, он житель молдавского города Тараклии. В момент задержания он как раз вернулся из Москвы.

Во время задержания у него обнаружили удостоверение военизированного казачьего подразделения, которое действует на Донбассе. В прошлом мужчина служил в спецподразделении Министерства обороны Молдовы.

Подозреваемого доставили на допрос в Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. По законам, действующим в Республике Молдова, ему грозит до 10 лет тюрьмы.