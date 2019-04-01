МККК направил на Донбасс почти 300 тонн гумпомощи

Через КПВВ "Новотроицкое" 295 тонн гумпомощи перевезли 16 грузовиков миссии Международного комитета Красного Креста на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы.

В частности, речь идет о продуктовых, гигиенических наборах, стройматериалах и прочее.