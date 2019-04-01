МККК направил на Донбасс почти 300 тонн гумпомощи

МККК направил на Донбасс почти 300 тонн гумпомощиСегодня, 10:45
Через КПВВ "Новотроицкое" 295 тонн гумпомощи перевезли 16 грузовиков миссии Международного комитета Красного Креста на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы.
В частности, речь идет о продуктовых, гигиенических наборах, стройматериалах и прочее.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины последовали 16 грузовиков от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлена гуманитарная помощь весом 295 тонн, а именно: продуктовые наборы, гигиенические наборы, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы", - проинформировали пограничники.