В оккупированном Антраците ребенок получил ожоги, пытаясь потушить дерево

В неподконтрольном украинским властям Антраците 11-летний ребенок, спасая горящее дерево, получил ожоги.

Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«15 апреля в службу "101" г. Антрацита поступило сообщение о том, что в приемное отделение центральной городской многопрофильной больницы поступил мальчик 11 лет с диагнозом "инфицированный ожог открытым пламенем передней брюшной стенки 2-3 степени"», – утверждают в «МЧС».

Там добавляют, что, со слов родителей, их сын обжегся еще 13 апреля. В этот день мальчик вернулся с прогулки без верхней одежды в состоянии шока и некоторое время не мог объяснить, что с ним произошло. Успокоившись, сын рассказал, как, идя по улице, увидел, что возле одного из домов горит дерево. Решил его потушить самостоятельно, снял куртку и свитер – ими пытался забить пламя, искры на земле затаптывал ногами. Неожиданно споткнулся и упал в огонь. Родители, надеясь вылечить ребенка собственными силами, обратились в больницу только через день.

Как уверяют в «ЛНР», в данный момент ребенок проходит лечение в травматологическом отделении, его состояние оценивается как средней тяжести.