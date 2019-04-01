Боевики за день нарушили режим тишины 7 раз на Донбассе

С начала текущих суток боевики семь раз нарушали режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы возле села Николаевка, Водяное, Пески, Лебединское, Широкине, Новоселовка-2.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.