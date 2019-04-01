В Попасной переселяют жильцов многоквартирного дома, в котором обнаружили ртуть

Жильцов одной из трех квартир многоквартирного дома по улице Стеклозаводской, в которых обнаружили превышение нормы содержания паров ртути, переселяют в квартиру по улице Бахмутской. Ее предоставил горожанам Попаснянский городской совет.

По ловам самих жильцов, новость о том, что под их домом обнаружили тяжелый металл их шокировала. Молодые родители боятся за здоровье своего ребенка, поэтому решение переехать в другую квартиру сомнению не подвергали.

Другая семья, проживающая в многоквартирном доме по Стеклозаводской, не захотела переезжать в другую квартиру, несмотря на ядовитые пары ртути.

В многоквартирном доме проведут демеркуризацию (удаление ртути). Если ртуть окончательно нейтрализовать не удастся, то возможно решение вопроса о полном переселении людей из этого дома.

Напомним, в Попасной провели экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности из-за ртути в многоэтажке