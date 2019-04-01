В Лисичанске комиссия Гоструда расследует взрыв на желатиновом заводе

В Луганской области комиссия управления Гоструда приступила к расследованию взрыва на ОДО "Лисичанский желатиновый завод" и гибели работницы предприятия.

В состав комиссии вошли члены профсоюзов области, работники предприятия, Гоструда и фонда социального страхования, сообщает Час Пик.

Расследование уголовного производства находится на личном контроле руководства прокуратуры Луганской области.

Руководство завода от комментариев отказывается.

Комиссия Главного Управления Гоструда Луганщины уже работает с технической документацией и изучает оборудование.

Завершить расследование взрыва на "Желатиновом заводе" комиссия планирует 26 апреля. все выводы будут направлены в правоохранительные органы.

Сумму компенсации семье погибшей работницы предприятия будет определять Фонд социального страхования

Как сообщал «Сitynews», 13 апреля на Лисичанском желатиновом заводе взорвалась установка по производству клея. В результате взрыва обрушилась стена цеха, насмерть придавив работницу завода.