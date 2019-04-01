В ОРДЛО произошла драка между подразделениями «МГБ и МВД». Много раненых

Российское оккупационное командование усиливает административно-полицейский режим на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях после драки террористов в ОРДЛО.

Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

"15 апреля в результате драки между представителями различных подразделений специального назначения "МГБ и МВД" более десяти человек получили ранения, трое госпитализированы", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, одной из причин конфликтов стало привлечение к совместным тренировкам личного состава так называемых правоохранительных органов и лиц, призванных на военную службу, которые освободились после отбывания наказания за совершение преступлений, в том числе за дезертирство.