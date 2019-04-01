Жители ОРЛО будут платить за «бесплатный интернет» от сепаратистского оператора связи «Лугаком»

Оператор связи «Лугаком», подконтрольный группировке «ЛНР», с 1 мая перестанет предоставлять абонентам бесплатный мобильный интернет. Об этом пишет сепаратистский сайт «МИА «Исток».

Причиной называют – окончание тестового периода.

Теперь стоимость 1 мегабайта мобильного интернета стоит 70 копеек. Услуга «Безлимитный мобильный интернет» будет стоить три рубля в сутки. Оплата будет сниматься в независимости от трафика интернета.

При этом интернет будет предоставляться по технологии GPRS/EDGE при наличии 2G покрытия.