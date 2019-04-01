Порошенко решил, что уже в июне будут подписаны документы о выводе российских войск с территории Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что в ближайшее время после президентских выборов будет поднят вопрос установления мира в Украине.

«Я твердо убежден, что мы будем иметь возможность уже в кратчайшие сроки ставить вопрос о том, чтобы на украинскую землю пришел сначала мир, а потом началась деоккупация», - заявил глава государства во время прямого эфира на телеканале «112 Украина» в программе «Пульс», участие в которой должен также принимать кандидат Зеленский, сообщает пресс-служба президента.

Петр Порошенко раз подчеркнул, что вопрос безопасности и мира является первоочередной во время его международных переговоров и визитов. Обсуждалась эта тема и во время последних визитов президента в Берлин, где состоялись переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, и в Париж, где состоялись переговоры с Президентом Франции Эммануэлем Макрона.

«Мы четко отметили, и я так твердое подтверждение, не теряя ни месяцев, ни недель, а дней не теряя, президент Франции Эммануэль Макрона, и канцлер Германии Ангела Меркель, уже в мае обратятся к Путину, скоординуються с Соединенными Штатами Америки и непосредственно с президентом США Дональдом Трампом», - заявил глава государства.

Петр Порошенко не исключает, что встреча может состояться в годовщину открытия второго фронта - день высадки союзных войск Нормандии. «Будет обязательно приглашен президент Российской Федерации Путин. Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы наконец на многострадальную землю Украины пришел мир», - сказал Президент.

Глава государства также напомнил, что на 18 апреля запланировано объявление о Пасхальном прекращении огня. «Мы надеемся, что наконец оно заработает. И уже в мае или в начале июня будут подписаны документы Нормандского формата, где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружения незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении «голубых касок» ООН », - сказал он.

Относительно того, почему указанные шаги не предпринимались до этого Петр Порошенко сказал: «Ибо Путин очень ждал, что в Украине будет избран другой Президента - слабого, возможно не компетентного, возможно непрофессионального. Чтобы миротворческие силы были у нас только как эскорт-сервис наблюдателей ОБСЕ, которые будут работать с 9:00 до 18:00. А что делать мирным жителям, которые живут вдоль линии соприкосновения с шести вечера по девять утра - это никого не интересовало».

Глава государства подчеркнул, что Украина на такие условия не согласится. «Нам надо настоящий мир, нам надо настоящая деоккупация этих территорий, нам надо контроль, в том числе и контроль международными силами Совета безопасности ООН неконтролируемой участка российско-украинской границы для того, чтобы не происходило инфильтрации на нашу территорию», - заявил Петр Порошенко.

«И после того, как будут сформированы вопросы безопасности компоненты, мы начнем политическое урегулирование процесса путем местных выборов», - добавил Президент.

Он также высказал мнение, что для страны-агрессора России следствие ее действий уже стал тяжелым бременем. «Мы знаем, что, когда, как и кто ответственный, и мы чувствуем, что Россия дальше не сможет терпеть ситуацию, потому что санкции очень болезненно ударили по ее экономике. Россия только из-за санкций заплатила 150 000 000 000 долларов потерь. И это данные, приведенные компанией Bloomberg. 10% ВВП. Дополнительно выделяет из своего бюджета на содержание этих оккупированных территорий 2 млрд на Донецк и Луганск и 2 млрд на Крым. И сегодня даже для такой страны, как Россия, это очень тяжелая ноша », - констатировал глава государства.

Президент еще раз подчеркнул, что ключ от мира не в Украине. «Ключ от мира находится не там, где кое-кто думает - что он в Киеве, Брюсселе или Вашингтоне. Ключ от мира находится в Москве. И Путин не получал этот ключ. Не мы же стреляем. Не мы пришли на русскую землю. Не мы хотим русской крови», - сказал он. Петр Порошенко отметил, что «нет в мире нации, народа и Президента, который бы больше, чем Порошенко, украинцы, государство Украина хотели бы и стремились мира».

«Ибо мы платим за эту войну наибольшую цену. И Путин пытался переждать для того, чтобы если бы был бы кто-то другой, если бы можно было оставить себе Крым навсегда. И сейчас мы уверены в том, что мы не должны дать эту возможность », - подчеркнул Глава государства.

Он также высказал мнение, что Путин, в том числе и на переговорах с другими лидерами, будет говорить, что сразу же после выборов Президента будет готов идти на решительные шаги, в том числе и реализацию договоренностей под которыми стоит его подпись. «Это был дипломатический успех Украины, потому что подпись Путина с гарантиями всего, о чем я вам сказал, было получено 12 февраля 2015 под документом, который носит название Минские договоренности», - напомнил президент.